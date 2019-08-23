Davutoğlu 6 saat kimin evinde kaldı? Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, gazeteci-yazar Etyen Mahçupyan’ın evinde 6 saat vakit geçirdi.

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni parti hazırlıklarında bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 21 Ağustos günü öğleden sonra gazeteci-yazar Etyen Mahçupyan’ın İstanbul Burgazada’daki evinde yaklaşık 6 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Davutoğlu yarın Sakarya’da Ziyarette Mahçupyan ile ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu’nun, 23 Ağustos Cuma günü gideceği Sakarya ziyaretinin de detaylarıyla ilgilendiği öğrenildi.

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