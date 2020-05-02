Davut Güloğlu, Erbakan'ın sözleriyle tepki gösterdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Davut Güloğlu, son dönemde Ankara Barosu'nun skandal çıkışıyla gündeme gelen eşcinsellere 'Önce ahlak ve maneviyat' diyerek tepki gösterdi.
Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi, sanatçı Davut Güloğlu, eşcinselliği normalleştirenlere kritik bir uyarıda bulundu.
Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile hayatımızın çökertilmesine ve manevi değerlerimizin hiçe sayılarak ahlakımızın yozlaşmasına karşıyız. İşte bu yüzden Milli Görüş’ü savunuyor, önce ahlak ve maneviyat diyoruz' ifadelerini kullandı.
Güloğlu, paylaşımlarının devamında Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın “Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil. İmanlı ve inançlı gençliğidir" sözlerini paylaştı.