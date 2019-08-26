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Davullu-zurnalı şenlik

Menteşe Belediyesi ve Cedit Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Cedit 4.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:55
Davullu-zurnalı şenlik

Menteşe Belediyesi ve Cedit Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Cedit 4. Kültür Şenliği, eski adı Cedit olan Yeniköy Mahallesinde düzenlendi. Şenlikte, halk oyunları gösterileri zurna resitali ve müzik dinletileri büyük beğeni topladı.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şenliklerin kültürel değerlerin yaşatılarak paylaşıldığı önemli etkinlikler olduğunu belirterek, “Şenliğimiz her yaştan insanımızı bir araya getirmesinin yanı sıra, gençlerimizin ve üniversite öğrencisi kardeşlerimizin bölgemizin kültürünü tanımasına katkı sağlıyor.Bu bakımdan Cedit Kültür Şenliği, çok önemli kültürel bir etkinlik. Eski adı Cedit olan Yeniköy hızlı gelişen mahallelerimizden. Tabi bunda hemen yanı başında olan Kötekli Mahallemizin de büyük etkisi bulunuyor. Bizler de Menteşe Belediyesi olarak bu gelişime katkı sağlamaya devam ediyoruz.Yakın zamanda pazar yeri olarak ayrılan kamulaştırdığımız alan da en kısa zamanda çok amaçlı sosyal alanımızı inşa edeceğiz. Gelecek yıl şenliğimizi, burada yapmayı hedefliyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmasının ardından Başkan Gümüş’e şenliğe yapmış olduğu katkılarından dolayı Cedit Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilgen tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Keşkek ikramının yapıldığı şenlikte, Cedit Minikler Halk Oyunları gösterileri büyük beğeni toplandı.Menteşe Belediyesi Halk Oyunları gösterileri, Muğla Yörük Obaları Derneği Halk oyunları gösterileri, Zurnazen Eyüp Girgin Zurna resitali ile devam eden şenlik, Uygar Karaca konseri ile son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:55
  1. kültür
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