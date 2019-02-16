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David Satterfied kimdir? David Satterfied hangi görevlerde bulundu?

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği görevine müsteşar David Satterfied'i atamak istediği belirtildi. Trump'ın bu açıklamasından sonra David Satterfied'in kim olduğu araştırılıyor. 1996'dan1998yılınakadarAmerikaBirleşikDevletleri DışişleriBakanlığında İsrail ve Arap Direktörü olarak görev yapan David Satterfied, John R. Bass’ın yerine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne atanmıştı. Peki David Satterfied kimdir? David Satterfied hangi görevlerde bulundu? İşte David Satterfied biyografisi

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
David Satterfied kimdir? David Satterfied hangi görevlerde bulundu?

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği görevine müsteşar David Satterfied'i atamak istediği belirtildi. Trump'ın bu açıklamasından sonra David Satterfied'in kim olduğu araştırılıyor. 1996'dan  1998  yılına  kadar  Amerika  Birleşik  Devletleri Dışişleri  Bakanlığında İsrail ve Arap Direktörü olarak görev yapan David Satterfied, John R. Bass’ın yerine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne atanmıştı. Peki David Satterfied kimdir? David Satterfied hangi görevlerde bulundu? İşte David Satterfied biyografisi

David Satterfied kimdir?

Haziran  2018  ayında  ABD'nin  Ankara Büyükelçisi  görevine  David  Satterfield atandı. David  Satterfield,  18  Aralık  1954 tarihinde  Baltimore,  Maryland,  ABD’de doğmuştur.  1976  yılında  Maryland  Üniversitesi Üniversitesi,  College  Park'tan Bachelor of Arts ile mezun oldu. David  Satterfield,  1980 yılında  ABD  Dışişleri  Bakanlığı'na  girdi.  Yurt  dışında Cidde,  Tunus,  Beyrut,  Cezayir,  Şam  ve  Bağdat'ta  görev  yaptı.  1990­1993  yılları arasında  Devlet  İcra  Sekretaryası  Personel  Dairesi  Başkanı,  1993­1996  yılları arasında Ulusal Güvenlik Konseyi Personeline Yakın Doğu  ve Güney Asya İşleri Direktörü olarak görev yaptı. 

1996'dan  1998  yılına  kadar  Amerika  Birleşik  Devletleri Dışişleri  Bakanlığında İsrail ve Arap Direktörü olarak görev yaptı. Eylül  1998  ­  Haziran  2001 tarihleri  arasında  ABD Lübnan Büyükelçisi  olarak çalıştı. Dışişleri  Bakanlığı'nın Seçkin  Hizmet  Ödülü, Devlet  Üstün  Onur  Ödülü, Başkanlık  Seçkin  İcra Ödülü  ve  Ordu  Üstün  Sivil Hizmet Ödülü'nün üyesidir. 19  Mayıs  2006  tarihinde Dışişleri  Bakanı

Condoleezza  Rice'ın  Irak Koordinatörü  ve  danışmanı  olarak  atandı.  Mayıs  2009 ayında  Dışişleri Bakanlığından emekli oldu. David Satterfield, ABD  hükümeti  tarafından  aday  gösterilmesi  üzerine  1 Temmuz 2009'dan  Ağustos  2017'ye  kadar,  Sina  Yarımadası'nda  Çokuluslu  Kuvvetler  ve Gözlemciler (MFO) Genel Müdürü olarak görev yaptı. Eylül  2017  Eylül  2018  tarihleri  arasında  Dışişleri  Bakanlığı’nda  ‘Yakın  Doğu İlişkileri’nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yaptı.

ABD'nin son Türkiye Büyükelçisi John R. Bass, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un  gözaltına  alınmasına  reaksiyon  olarak  geçici  olarak  vizelerin  askıya alındığı vize krizi ardından Ekim 2017 ayında Türkiye'den ayrılmıştı. Vize krizinin ardından yaklaşık bir yıldır boş olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne Haziran  2018  ayında  David  Satterfield'in  atandı.  David Satterfield, Martha Ann Satterfield ile  evlidir. Alexander  Michael Satterfield isminde bir oğlu Victoria Maria Satterfield isminde bir kızı var. Arapça ve Fransızcabilmektedir.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
  1. Ordu
  2. Ankara
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