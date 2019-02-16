ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği görevine müsteşar David Satterfied'i atamak istediği belirtildi. Trump'ın bu açıklamasından sonra David Satterfied'in kim olduğu araştırılıyor. 1996'dan 1998 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Arap Direktörü olarak görev yapan David Satterfied, John R. Bass’ın yerine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne atanmıştı. Peki David Satterfied kimdir? David Satterfied hangi görevlerde bulundu? İşte David Satterfied biyografisi

David Satterfied kimdir?

Haziran 2018 ayında ABD'nin Ankara Büyükelçisi görevine David Satterfield atandı. David Satterfield, 18 Aralık 1954 tarihinde Baltimore, Maryland, ABD’de doğmuştur. 1976 yılında Maryland Üniversitesi Üniversitesi, College Park'tan Bachelor of Arts ile mezun oldu. David Satterfield, 1980 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Yurt dışında Cidde, Tunus, Beyrut, Cezayir, Şam ve Bağdat'ta görev yaptı. 1990­1993 yılları arasında Devlet İcra Sekretaryası Personel Dairesi Başkanı, 1993­1996 yılları arasında Ulusal Güvenlik Konseyi Personeline Yakın Doğu ve Güney Asya İşleri Direktörü olarak görev yaptı.

1996'dan 1998 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Arap Direktörü olarak görev yaptı. Eylül 1998 ­ Haziran 2001 tarihleri arasında ABD Lübnan Büyükelçisi olarak çalıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın Seçkin Hizmet Ödülü, Devlet Üstün Onur Ödülü, Başkanlık Seçkin İcra Ödülü ve Ordu Üstün Sivil Hizmet Ödülü'nün üyesidir. 19 Mayıs 2006 tarihinde Dışişleri Bakanı

Condoleezza Rice'ın Irak Koordinatörü ve danışmanı olarak atandı. Mayıs 2009 ayında Dışişleri Bakanlığından emekli oldu. David Satterfield, ABD hükümeti tarafından aday gösterilmesi üzerine 1 Temmuz 2009'dan Ağustos 2017'ye kadar, Sina Yarımadası'nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler (MFO) Genel Müdürü olarak görev yaptı. Eylül 2017 Eylül 2018 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı’nda ‘Yakın Doğu İlişkileri’nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yaptı.

ABD'nin son Türkiye Büyükelçisi John R. Bass, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözaltına alınmasına reaksiyon olarak geçici olarak vizelerin askıya alındığı vize krizi ardından Ekim 2017 ayında Türkiye'den ayrılmıştı. Vize krizinin ardından yaklaşık bir yıldır boş olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne Haziran 2018 ayında David Satterfield'in atandı. David Satterfield, Martha Ann Satterfield ile evlidir. Alexander Michael Satterfield isminde bir oğlu Victoria Maria Satterfield isminde bir kızı var. Arapça ve Fransızcabilmektedir.