David Luiz kimdir? David Luiz nereli kaç yaşında? David Luiz hangi takımlarda oynadı?
David Luiz kimdir? David Luiz nereli kaç yaşında? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz ile transfger görüşmeleri için masaya oturduklarını söyledi. Adana Demirspor ile transfer çalışmalarına başlayan David Luiz'ın kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. geçen sezonu Arsenal'de geçiren David Luiz'ın hayatı ve biyografisi...
David Luiz 22 Nisan 1987 tarihinde Diadema’da doğdu. Stoper ve sağ-sol bek mevkilerinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giymektedir.
David Luiz oynadığı takımlar
São Paulo FC
Futbola 1999 yılında Brezilya'nın São Paulo kulübünde başlayan David Luiz, 2001 yılına kadar bu takımın alt yapısında forma giymiştir.
EC Vitória
2002 yılında Vitória kulübüne transfer olmuş 2005 yılına kadar alt yapıda, 2006-2007 yılları arasında Brezilya'nın ikinci ligi olan Série B (Brezilya)da forma giymiştir.
Benfica
2006-07 sezonu öncesi Portekiz'in köklü kulüplerinden olan Benfica'ya transfer olmuştur.
2010-11 sezonunun ilk yarısında flash transfer yapan Chelsea kulübü Fernando Torres'in ardından, 25 milyon Euro ve Sırbistanlı defans oyuncusu Nemanja Matic karşılğında Portekiz şampiyonu Benfica'nın Avrupa'nın en çok gelecek vadeden defans oyuncusu olarak gösterilen David Luiz'i transfer etti. 23 Mayıs 2014 tarihinde, Chelsea ve Paris Saint Germain iki kulüp tıbbi ve kişisel açısından yaptığı anlaşma bekleyen Luiz için anlaştıklarını duyurdu.Anlaşma, transfer penceresi 10 Haziran'da açtığında yer alacağını, bir defans oyuncusu için € 50 milyon euroluk rekor bir ücret karşılığında transfer olduğu bildirildi. 2 kez Brezilya U-20 forması giyen David Luiz, 2010 yılından itibaren Brezilya millî takım formasını giymektedir.
Brezilya millî takımı ile 2011 Copa América ve 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır.
David Luiz hangi takımlarda oynadı?
Vitoria
Campeonato Baiano: 2005
Benfica
Primeira Liga: 2009-2010
Taça da Liga: 2009, 2010, 2011
Chelsea
Primeire Liga: 2016-2017
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2011-2012
UEFA Avrupa Ligi: 2012-2013
Paris Saint-Germain
Ligue 1: 2014-15, 2015-2016
Coupe de France: 2014-15
Bireysel
2010 - Primeira Liga'da yılın futbolcusu