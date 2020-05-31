David Luiz Benfica'ya geri dönecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de sergilediği performansla eleştiri oklarını çeken Brezilyalı savunmacı David Luiz, hayallerine kavuşarak eski takımı Benfica'ya dönebilir.

Konuya ilişkin Record'a konuşan David Luiz, "Geri dönüş hakkında Vieira ile zaten konuştum. Hayalim kariyerimi Benfica'da sonlandırmak... Ne zaman olacağını bilmiyorum ama olacak. Başkan Vieira'nın izin vermesi ve taraftarın da istemesi durumunda kariyerimin en güzel dönemlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Arsenal'in eski savunmacılarından Martin Keown da bu yaz savunmadaki seçeneklerini değiştirmesi gereken Mikel Arteta'nın, David Luiz ile yollarını ayırmasının doğru olacağını belirtti.