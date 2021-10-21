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Kadın - Aile Davetsiz misafirleri uzaklaştırmanın yolları
Kadın - Aile

Davetsiz misafirleri uzaklaştırmanın yolları

Karıncalar, en çalışkan canlılardan biri olsalar da evi istila etmeleri bizi rahatsız eder.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:54:00 -
Davetsiz misafirleri uzaklaştırmanın yolları

Karıncalar, en çalışkan canlılardan biri olsalar da evi istila etmeleri bizi rahatsız eder. Hiç birimiz karıncayı incitme fikrinden pek hoşlanmasak da onlara zarar vermeden evden uzaklaştırmak bizi daha mutlu edebilir. Karınca öldürmeden nasıl kovulur?

Karıncaları Evden Uzaklaştırmak İçin Öneriler:

-Açıkta bırakılmış besinler ile zemindeki ya da tezgâhtaki kırıntılar karıncalar için bir davetiye niteliğindedir. Ürünleri açıkta bırakmamalısınız.

-Mutfak tezgâhı temizliği ve evi düzenli olarak silmek gereklidir. Ayrıca mutfak eşyasının, çöp kovasının altını silmek de yapmanız gerekenlerden.

-Çöpleri bekletmeden her gün düzenli olarak atmakta fayda var. Ayrıca tercih edeceğiniz çöp kovası kapaklı olmalıdır.

Evdeki Karıncalara Çözüm Bulabilmek İçin Yararlanabileceğiniz Doğal Yöntemler:

-Çöp kovasının içerisine, birkaç damla çay ağacı yağı damlattığınız bir pamuk koyabilir ya da toz tarçın serpebilirsiniz. Karıncalar çay ağacı yağı ve tarçın kokusundan hoşlanmazlar.

-Çöp kovasına yoğun miktarda ada çayı külü dökmek de işe yarayabilir.

-Esanslar kullanabilirsiniz. Çay ağacı yağı, okaliptus yağı, tarçın yaprağı yağı ve nane yağı ise tercih edebileceğiniz esans yağlar arasında yer alıyor.

Hazırlanışı:

2 bardak suyun içerisine dilediğiniz yağdan 20 damla koyup karıştırdıktan sonra karıncaların bulunduğu, onların sıklıkla görüldüğü noktalara ve yuvalarının yakınlarına bu karışımı spreyle sıkabilirsiniz.

-Sirke, ev temizliğinde kullandığımız doğal içerikli ürünlerden biridir. Yapmanız gereken sadece temiz bir sprey şişesinin yarısına su, diğer yarısına ise beyaz sirke doldurmak. Bu karışımı, karıncaları yoğun bir şekilde gördüğünüz noktalara spreyle uygulayabilirsiniz.

-Karıncalar tuzdan, karabiberden, kırmızı acı biberden, naneden ve tarçından o kadar hoşlanmazlar! Bu baharatları karıncaların yuva girişlerine ya da onların yollarına serpmek, karınca kovucu yöntem olarak değerlendirilebilir.

- Karıncalar, duvarlarda yer alan çatlaklardan, oyuklardan, pencere boşluklarından evinize girebilir. Alçı, silikon gibi malzemelerle bu noktaları kapatmak adına küçük bir tadilat yapabilirsiniz.

Eğer tüm bu yöntemleri denemenize rağmen evdeki karınca sorununa bir çözüm bulamadıysanız bu durumda bir uzman görüşü almanızı tavsiye ediyoruz.

 

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