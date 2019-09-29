"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası siyaset ikiye bölündü. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'da yapılan toplantıya çağırılmadığı iddiaları tekrar gündeme geldi. Hükümet, İmamoğlu'nun toplantılara davet edildiğini ancak iştirak edilmediğini söyledi. İmamoğlu'nun katılmadığı toplantılara, İBB Genel Sekreteri gitti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk toplantıya davet edildiğini ve katıldığını iddia etti.

"Çağırmadılar"

İmamoğlu, ikinci AFAD toplantısına ise çağırılmadığını söyledi. İBB Başkanı, "Beni hiç kimse çağırmadı, çağırsalar giderdim" ifadelerini kullandı.

Ortada konuştu!

İmamoğlu, sürekli ortada kalan, herkesin istediği yere çekebileceği sözlerine bir yenisini daha ekledi. İmamoğlu, "Beni davet ettiler, etmediler. Bu polemiğin içerisine gimek istemem. Ama benim bu sözümü, sanki çağırıldı da gitmedi gibi yönetmeye çalıştıkları için cevap vermek zorunda kaldım. Suskunluğum, devlet terbiyemin nedenidir. Konu insanların canı söz konusudur, suskunluğum bu yüzdendir." diye devam etti.

Zor soru

Ekrem İmamoğlu'na, "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı?" sorusu yöneltildi. AFAD birim başkanlırının davet edildiğini söyleyen İmamoğlu, 28 birim başkanıyla birlikte genel sekterin de gittiğini savundu. İmamoğlu, "Bir gün önce AFAD'ın 28 birim başkanı var. 28 birim başkanından rapor alacağım diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı 28 birim başkanını davet ediyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesini istedim. Ama 28 birim başkanından biri itfaiye daire başkanı diğeri defin işlemleri daire başkanı" dedi.

Toplantıda yeri bile hazırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu'nun oturacağı yerin bile hazır olduğunu ancak kendisinin toplantıya katılmadığını açıkladı.

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