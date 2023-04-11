  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da şafak operasyonu! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Bakan Kurum İstanbul'da 1,5 milyon konutluk kentsel dönüşüm için tarihi açıkladı

Sadullah Ergin CHP surlarında gedik açtı! CHP'ye yakın gazeteciden şaşırtan yorum

ABD'yi terleten PKK/YPG soruları! Teröristbaşının konvoyunda ABD'li askerlerin ne işi var?

'Seçmen Cumhur İttifakı'na neden oy vermeli?' MHP'li Yalçın'dan çok konuşulacak cevap

Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par'dan sarsıcı itiraf! Çok kızardık! Özür diledik...

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı, yağış, kar uyarısı! İstanbul'da dikkat çeken hava durumu tahmini! O tarihe dikkat!

Fon yatırımları 1 trilyon liraya dayandı: Şok eden rakamlar ortaya çıktı! Son yıllarda böyle hız verdi!

ABD'de gizli belge krizi büyüyor

Müjdeli haber geldi! Türkiye kilit rol oynuyor: Orta Koridor için mutabık kalındı! Bir sonraki adım, petrol sevkiyatı
Gündem Dâvâsını satanlar, avucunu yaladı
Gündem

Dâvâsını satanlar, avucunu yaladı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 10:31:00 -
Dâvâsını satanlar, avucunu yaladı

Seçime kendi logo ve adayları ile gireceklerini açıklayan Saadet Partisi, DEVA Partisi, DP ve Gelecek Partisi resmen CHP’nin kuklası oldu. Meclis’te grup kurmayı hayal eden minikler, CHP’nin layık gördüğü 3-5 vekil ile avuçlarını yaladı.

Sözde muhafazakâr çizgide siyaset yaptıklarını öne süren ve yakın zamana kadar parti logoları ve kendi adaylarıyla sandığa gideceklerini açıklayan zilletin % 1’lik ortaklarının maskesi, CHP’nin milletvekili aday listesinin açıklanmasıyla bir kez düştü. ‘İttifak içinde ittifak’ girişimleri başarısız olan ve tek başına vekil çıkaramayacaklarını gören 7’li koalisyonun minik ortakları Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, 3-5 vekil uğruna davasını sattı. AK Parti’nin başarılarını kendi hanesine yazan ve “Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım” şeklinde üst perdeden laflar eden Ahmet Davutoğlu ile ‘kendimize güvenimiz tam” diyen Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kendilerine reva gördüğü birkaç vekile razı oldu.

Dağ fare doğurdu

Meclis’te grup kuracak kadar milletvekili hayali kurarken avuçlarını yalayan minik ortaklar hayal kırıklığı yaşarken, arka bahçesi konumundaki gazeteler, “titiz hesap listeleri” ve “adaylarımız belli oldu” şeklindeki coşkudan uzak haberlerle rahatsızlıklarını dile getirdi. Başta 60 yıllık ideolojik birikime sahip SP olmak üzere zilletin ufak ortaklarının tabanlarını, Müslümanlara kan kusturan ve listesinin ön sıralarına FETÖ’cülere, PKK sevicilerine ve LGBTİ destekçilerine peşkeş çeken CHP’ye oy vermeye ikna edemeyeceği ifade edilirken, “Ömrümüz CHP’lilerle mücadele ile geçti” diyen Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu’nun itibarları sıfırlanacağı kaydedildi. Şer ittifakına payanda olan ve iradelerini ile seçmen kitlesini CHP’ye ipotek ettirirken minik ortakların trajik halini değerlendiren gazeteci ve siyaset bilimciler, Akit’e özel açıklamada bulundu.

Kimler kimlerle

Gazeteci Şükrü Sak, şunları dile getirdi: “İkbal hesapları ile kendi partisine ve liderine ihanet eden adamların adım adım sona doğru giden ‘ibretlik ve hazin’ hallerini hep birlikte izliyoruz. Bunlar AK Parti’den hangi gerekçelerle ayrılmışlardı, hatırlayan var mı? Dün ‘nankörlük’ eden bu adamlar, bugün kendi kendilerini ‘inkâr’ etme noktasına geldiler. Yıllarca ‘milli değerleri’ savunan adamlar, bir ânda açıklanan listelerde LGBT’lilerle, PKK sevicilerle ve FETÖ ağzıyla konuşanlarla yan yana düştüler. Ne utanç verici bir durum değil mi? Biz, ‘yok artık bu kadar da düşemezler’ dedikçe, bunlar daha da düştü! 3-5 milletvekilliği uğruna kendi ‘değerlerini’ de sattılar. Ne diyelim, yazıklar olsun! Millet İttifakı’ denilen bu ucube yapı içindeki ‘doku uyuşmazlığı’ ve milletvekili pazarlıkları utanç verici boyutlara ulaştı. Koltuk ve makam pazarlıklarının yanı sıra, CHP tabanının bu ‘AKP’lileri’ istiskâl etmesi, onları reddetmesi de içinde bulundukları rezil durumun ‘bonusu’ gibi duruyor! Farklı bahanelerle ayrılıp parti kuran bu adamlar, resmen rezil oldular. Kendi yayın organları dahi listeleri adeta gizlemek istercesine küçük gördüler.”

1 vekillik oyları yok

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı da şunları söyledi: “Merhum Erbakan’ın emaneti SP ancak 5 vekil çıkarabiliyor. DEVA ve Gelecek partisi 10 vekili aşamıyor. Bu 3 parti başından beri iradelerini Kılıçdaroğlu’nun şahsına ipotek ettirmiş durumdalar. Bunu cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Meral Akşener’in masadan kalkıp geri dönmesinde ve son olarak açıklanan listelerde görmüş olduk. 41 ilde kendi listelerini çıkaracaklarını ve kendi logosuyla seçime gireceklerini açıklayan Babacan ile 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49,5 oyu kendisinin aldığını dile getiren Davutoğlu, aday olamadıkları gibi CHP listesinden milletvekili çıkarmaya razı oldu. Vekil çıkaramayacaklarını görünce, ‘ortak çalışma’ adı altında bir maskenin arkasına saklanıp, sanki bir birliktelik yapıyorlarmış gibi davranıyorlar. İstatistiklere bakıldığında hiçbiri vekil çıkaramıyor. İttifak içinde oldukları için baraj sorunları yok ama bu partilerin İstanbul’da vekil çıkarmaya yetecek yüz bin dahi oyları yok. Bu yüzden tabanlarının inandığı değerleri ayaklar altına alan ve aile yapısını hedef alan LGBTİ destekçileriyle, HDP ve FETÖ’yle birlikte hareket ediyorlar. ABD ve İsrail ile aynı saftalar. Erdoğan nefreti gözlerini bürümüş durumda.”

ABD'li Bloomberg'den çarpıcı "6'lı Masa" yorumu: İstikrarsızlık getirir
ABD'li Bloomberg'den çarpıcı "6'lı Masa" yorumu: İstikrarsızlık getirir

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'li Bloomberg'den çarpıcı "6'lı Masa" yorumu: İstikrarsızlık getirir

Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada
Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Gündem

Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Hamza Dağ sonuçları açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Hamza Dağ sonuçları açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

Gündem

Hamza Dağ sonuçları açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber
'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

Gündem

'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

6'lı Masa'nın kuruluşuna bakın kim öncülük etmiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a utanıp sıkılmadan iftira attı
6'lı Masa'nın kuruluşuna bakın kim öncülük etmiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a utanıp sıkılmadan iftira attı

Siyaset

6'lı Masa'nın kuruluşuna bakın kim öncülük etmiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a utanıp sıkılmadan iftira attı

Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...
Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...

Siyaset

Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...

6'lı masaya alınmayan Hüseyin Baş seçime katılmayacak!
6'lı masaya alınmayan Hüseyin Baş seçime katılmayacak!

Siyaset

6'lı masaya alınmayan Hüseyin Baş seçime katılmayacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23