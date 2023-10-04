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Gündem Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan Yanardağ kararı
Gündem

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan Yanardağ kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 16:44:00 -
Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan Yanardağ kararı

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı.

Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Hikmet

Değerli mahkemelerimiz şimdi ülkede adaleti tesis etmek için Mustafa Kemal resmine hakaret etti diye 3 yıl hapis cezası verip millete yine gözdağı verirler! T.. reyim sizin tesis ettiğiniz adalete.!!
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