'Dava satmayı en iyi CHP bilir' dedik, sustu! Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı davası üzerinden iktidarı hedef aldı

Yeniakit.com.tr

5 Nisan 1991’de, İstanbul’daki Irak Konsolosluk binası önünde toplanıp protesto gösterisi düzenleyen göstericilere otomatik silahla ateş açarak Türkiye topraklarında iki vatandaşı katleden konsolosluk görevlisinin, CHP iktidarında, özel karar ile cezaevinden kurtarılarak Irak’a teslim edildiği ortaya çıktı.

Akit CHP'nin maskesini indirdi!

Irak ile ikili ilişkileri bahane eden hükümet, "ukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi" ve 3002 sayılı "Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun" 12. maddesinin hükümlerini gerekçe göstererek, katilin kalan cezasını çekmesi için Irak makamlarına teslim edilmesi kararı aldı. CHP’nin iktidar ortağı olduğu 52. Hükümetin Bakanlar Kurulunca, 30.03.1995 tarihli 95/6721 sayılı kararla salıverilen Iraklı katil, 20.12.1995 tarihinde Ürdün ile Irak arasındaki sınır kapısında, Irak makamlarına teslim edildi.

CHP’li Mehmet Moğultaydı ve Deniz Baykal'ın katili kendi elleri ile teslim ettiğini açıklayıp, Kılıçdaroğlu'nun maskesini indiren Yeni Akit gazetesi, haberi 'Dava satmayı en iyi CHP bilir!' başlığı ile yayınladı.

Akit'in haberine tek kelime cevap veremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin açıklamada bulunarak iktidarı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bu Saray ve şürekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanarısanız olun. Topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatınız kadar algılanırsınız değer görmezsiniz.