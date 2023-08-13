Dava adamı Mustafa Karahasanoğlu ağabey dualarla anıldı

‘İnananların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi’ olacağız diyerek Müslümanların öz yurdunda parya muamelesi gördüğü 28 Şubat zulmü sürecinde cuntacılara karşı gösterdiği dik duruşla zihinlere kazınan Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, vefatının 1. sene-i devriyesinde kabri başında anıldı.

Ömrünü ümmetin davasına adayan ve 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşan Mustafa Karahasanoğlu ağabey için bugün saat 14.00’da, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında kadim dostları ve çalışma arkadaşlarının da katılımıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa ağabey ve tüm ebediyete intikal edenler için dualar edildi.

Bu kapsamda, gazetemizin merhum genel yayın yönetmenleri Hasan Karakaya ve Kadir Demirel de kabirleri başında dualarla anıldı.

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Anmaya kardeşi ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, kardeşi ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu, oğulları Ahmet Can Karahasanoğlu ve İbrahim Karahasanoğlu'nun yanı sıra, gazetemizin yayın kurulu üyeleri, çalışanları ve sevenleri katıldı.