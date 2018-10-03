Daum Fenerbahçe'yi açıkladı! 'Takımı şampiyon yaparım'

TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum ile röportaj yaptı.

"Çalışmak isterim"

Teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe ile adı anılan Alman hoca, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çalışmak isterim. Takımı şampiyon yaparım" dedi.

"1.5 milyon EURO'ya gelirim"

Niğdelioğlu, ayrıca Daum'un Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya geleceğini kendisine aktardığını ifade etti.

2003-2006 yılları arasında sarı-lacivertli takımı çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam, daha sonra 2009'da yeniden F.Bahçe'nin başına geçmiş ve 1 sezon çalışmıştı.