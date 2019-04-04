Datome milli takımla madalya istiyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de forma giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, ülkesinin milli takımıyla madalya kazanmak istediğini söyledi.

FIBA'ya konuşan 31 yaşındaki Datome, "Daha önce NBA ve THY Avrupa Ligi'nde oynadım. Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak. Bu başarması zor bir hedef olarak görünüyor ama oynayabildiğim sürece bunu kovalayacağım." ifadelerini kullandı.

Çin'in Shenzhen kentinde yapılan 2019 Dünya Kupası kura çekimi hakkında da konuşan Datome, "Bizim için daha kötü olabilirdi." yorumunu yaptı.

İtalya, 2019 Dünya Kupası'nda Angola, Filipinler ve Sırbistan ile D Grubu'nda mücadele edecek.