DASK’tan hasar tespit mesaisi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Marmara Denizi merkezli depremin ardından hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den yaklaşık iki bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

Depremin ardından tüm ekibiyle operasyon süreçlerine odaklanan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip konut sahiplerinin ALO DASK 125 üzerinden ilettiği hasar ihbarlarını değerlendiriyor. Düne kadar hasar tespiti için sigortalı konutlarda mesai yapan görevliler raporlarını titizlikle hazırlıyor.

DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar neticesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor ve hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemelerini gerçekleştiriyor.

Türkiye’de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında olup sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu’da sigortalılık oranları yüzde 80’i aşarken, İstanbul’da ise yüzde 63’e ulaşmış durumda.