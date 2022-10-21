DASK’tan 25 ildeki 250 okula deprem eğitimi

Yeni Akit Ankara

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle “Önceliğimiz Güven Sorumluluğumuz Güvence” projesi kapsamında hayata geçirdiği “Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem” eğitim programı 12 – 21 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. 25 ilden seçilen 250 okulun sınıf öğretmeninin katıldığı programda, uzman eğitmenler, deprem gibi doğal afetlerin ve travmatik konuların çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin de bilgiler verdi.

Öğretmenler deneyimleyerek öğrendi

Deprem, sigortacılık ve depreme karşı finansal güvence olan Zorunlu Deprem Sigortası konularında eğitim alan öğretmenler, eğitim bilimleri uzmanları tarafından hazırlanan materyal ve etkinliklerin uygulamalarını yaptı. Çocuklara hayat boyu sürecek bir deprem bilinci aşılamayı ve depreme karşı finansal güvence olarak Zorunlu Deprem Sigortası farkındalığı oluşturmayı amaçlayan DASK, ilkokul dördüncü sınıflar için “öğrenen merkezli” bir program hazırladı. Sosyal bilgiler, Türkçe, matematik ve görsel sanatlar derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan etkinlikleri içeren “Öğretmen Kılavuz Kitabı”yla öğrencilerin afetler ve deprem konusunda bilgilendirilmesi amaçlandı.

“Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem”

“Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem” söylemiyle yürütülen projede çocukları, deprem ve deprem sigortası konularında eğitmek amacıyla eğlendirici ve öğretici etkinlikler tasarlayan ve 2022 yılında Deprem ve Sigorta haftalarında Türkiye çapında 500 okulda 70 bin öğrenciye etkinlik kitapları ve materyalleri yollayan DASK, eğitim alan öğretmenler aracılığıyla 40 bin öğrenciye daha ulaşmayı hedefliyor.

Erken yaşta deprem bilinci geliştirmek için

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, topraklarımızın yüzde 98’inin aktif deprem kuşakları üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem” programına neden ihtiyaç duyduklarını şöyle anlattı: “Deprem kaynaklı can kayıplarının ve maddi hasarların azaltılması, depremden sonra özellikle evlerdeki hasarların kısa sürede karşılanması ve hayatın normal akışına dönmesi için önlem almak ve önlem alma bilincini bireylere küçük yaşlarda kazandırmak büyük önem taşıyor. Biz de bu proje ile öğrencilere erken yaşta deprem bilgisi ve bilinci kazandırmak, öğrencilere ve ailelerine deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranış biçimlerini edindirmek ve finansal bir önlem olarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma konusunda bilinçlendirmek, Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olmanın önemini anlamalarını, ailelerine de aktarmalarını sağlamak için yola çıktık. Projenin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin tüm Türkiye’de uygulanması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”