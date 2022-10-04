Daşkesen'de Ermenilerin gömdüğü 452 mayın etkisiz hale getirildi
Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı sabotajı sırasında, sabotaj gruplarının mayınladığı alanlar ve güvenlik yolları Azerbaycan ordusu tarafından temizleniyor.
Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı sabotajı sırasında, sabotaj gruplarının mayınladığı alanlar ve güvenlik yolları Azerbaycan ordusu tarafından temizleniyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçler tarafından döşenen mayınlara ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Daşkesen, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin büyük ölçekli sabotaj sırasında gömdüğü mayınlardan temizleniyor.
Bahsi geçen alana Ermeni sabotaj grupları tarafından gömülen Ermenistan'da üretilmiş 452 adet Э-001 М tipi anti-personel mayın, mühendislerimiz tarafından tespit edildi ve güvenlik kurallarına uyularak etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan ordusunun mühendislik ve tahkimat birimleri, karşı tarafın mayın yerleştirdiği topraklarımızı temizlemeye devam ediyor."
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzileine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "3 Ekim akşam saatlerinden 4 Ekim sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıklamıştı.