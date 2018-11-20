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DASK Tasarım Yarışması’na başvurular başladı

Geleceğin inşaat mühendislerini teşvik etmeyi amaçlayan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın beşincisi için ön kayıt dönemi başladı.

20 Kasım 2018 Salı 09:57
DASK Tasarım Yarışması’na başvurular başladı

İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencileri tarafından her sene heyecanla beklenen geleneksel DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın beşincisi için ön kayıt dönemi başladı. Geleceğin inşaat mühendislerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada, üniversite takımlarının 21 Aralık’a kadar http://www.daskbinatasarimi.com/hemen-katil adresinden ön kayıtlarını yapmaları gerekiyor. DASK Koordinatörü İsmet Güngör, “Geleneksel yarışmamız ile inşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmayı, deprem mühendisliği mesleğini tanıtmayı ve tabii ki depreme dayanıklı bina bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Tüm yıl boyunca heyecanla beklenen yarışmamızda yarışacak takımlara şimdiden bol şans diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:57
  1. İnşaat mühendisliği
  2. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
  3. DASK Koordinatörü İsmet Güngör

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