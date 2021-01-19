DASK sigorta fiyatı ne kadar? | DASK için nereye başvuru yapılır?

DASK sigortasını devlet zorunlu kılmıştır. DASK sigortası, depremden sonra meydana gelen yangın, patlama ve yer kaymasının yalnızca binada meydana getirdiği hasarları karşılamaktadır. DASK sigortası tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken bir sigortadır. Her yıl yenilenen DASK özellikle son depremlerden sonra sık sık sorgulananlar arasında yer alıyor.

DASK sigorta fiyatı ne kadar oldu?

Zorunlu Deprem Sigortası dahilinde, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmadan 240 bin liradan 268 bin liraya çıkarıldı. Betonarme ve diğer yapı tarzlarında metrekare hesaplama bedeli de arttırıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) değişiklikler yapıldı. Her yıl güncellenen tarifeler açıklandı. Zorunlu Deprem Sigortası’nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.Yapılan değişikliklere göre 2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminatı tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmadan 240 bin liradan 268 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, 1134 liradan 1268 liraya yükseltilirken diğer yapı türleri için de 782 liradan 874 liraya yükseltildi.

DASK için nereye başvuru yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesinin nasıl yaptırıldığı merak ediliyor. Ailenizi daha güvenli bir ortamda tutmak için yapmak istediğiniz DASK sigortasını en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle oluşturabilirler.

DASK için gerekli belgeler nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isteyen kişinin bulundurması gereken belgeler şu şekilde;

Sigortalının; Adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası

Sigortalanacak binanın; Açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu

Meskenin; Brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli

Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanmaktadır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğunda olacaktır.