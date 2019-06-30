Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı

Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı30 Haziran 2019 Pazar 13:12
İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında göreve başlayan başantrenörümüz Selçuk Ernak ile 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada tecrübeli başantrenöre yeni dönemde başarı dileğinde bulunuldu.
Ernak yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni 10. sırada tamamladı.
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