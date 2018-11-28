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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife Gran Canaria

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini konuk edecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:13
Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife Gran Canaria

Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, son 7 maçından yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-siyahlı takım, bir galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde son sırada yer alıyor.

Herbalife Gran Canaria ise 2 galibiyet ve 7 yenilgiyle ligde averajla 14. sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:13
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  2. darüşşafaka tekfen
  3. Herbalife Gran Canaria
  4. THY Avrupa Ligi

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