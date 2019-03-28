Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Bayern Münih - Yeşil-siyahlılar, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, geride kalan 28 haftada 4 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 8 içinde yer alarak play-off'a kalmak isteyen Bayern Münih'in ise 13 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmadan Bayern Münih 116-70'lik farklı skorla galip ayrılmıştı.

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