Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer - Yeşil-siyahlı basketbol takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı transfer etti



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Yunanistan'ın Lavrio takımında geçiren ve 14,1 sayı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucunun transfer edildiği belirtildi. Lamb'ın geçen sezon ligde 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 46'lık isabet yakaladığı da kaydedildi.

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