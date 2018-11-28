Darüşşafaka Tekfen, yarın İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria'yı ağırlayacak

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya ekipleriyle karşılaşacak.

Ligde bir galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Dokuz haftada yedi galibiyet alan Anadolu Efes, 30 Kasım Cuma günü sahasında Baskonia ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

Sekiz galibiyete sahip geçen sezonun finalisti Fenerbahçe, Palau Blaugrana'da cuma günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

30 Kasım Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)

20.30 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe