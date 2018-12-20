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Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında

Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında yarın Khimki'ye konuk olacak

20 Aralık 2018 Perşembe 09:45
Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 11'i üst üste olmak üzere 12 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, Rusya'da kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.

THY Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda 4 galibiyet alan Khimki ise 3'ü peş peşe olmak üzere 9 mağlubiyet yaşadı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:45
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Khimki
  4. THY Avrupa Ligi

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