Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Organizasyonda normal sezonun ilk yarısında oynadığı 15 müsabakanın 2'sini kazanabilen Darüşşafaka Tekfen, 16. ve son sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetlerini Buducnost VOLI ve Olympiakos karşısında aldı. Yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sini yitiren Barcelona Lassa ise averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadeleyi Barcelona Lassa 79-71 kazanmıştı.