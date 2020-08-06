Darpçı İsmail’e tanıdık avukat

Mustafa Durmaz İstanbul

Yalan medyasının amiral gemisi olarak anılan Fox TV’de kadınlar üzerinden duyar kasan haber sunucusu İsmail Küçükkaya’nın avukatı ‘tanıdık’ çıktı. Televizyon ekranlarından “Kadına el kaldıran şerefsizdir” deyip yıllarca öğretmen eşine hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulayan ikiyüzlü Küçükkaya’nın sözcülüğünü, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un da avukatlığını yapan İlkay Sezer’in üstlendiği bildirildi.

Dayakçıyı savundu

Eşine her türlü zulmü reva gören Küçükkaya için cüppe giyen İlkay Sezer’in “twitter.com/ilkaysezerav” uzantılı sosyal medya adresinde ise savunduğu ilkelerin tam tersini duyuruyor.

Avukat İlkay Sezer, Fındıklı Belediyesi tarafından 16 Nisan’da, “Yurttaşımız #GamzePala’nın çalıştığı ve katledildiği Öğretmenevi önüne Fındıklı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Kadın Meclisi, AKP, CHP, İyi Parti, MHP, EMEP, Sol Parti ve Kent Konseyi temsilcileri tarafından çiçek bırakıldı” ifadelerinin yer aldığı tweeti paylaştı. Genç yaşta evlilikler için düzenlenmeye karşı çıkan İlkay Sezer, 14 Nisan’da “14 yaşında bir çocuğa tecavüze af düzenlemesi. Bu düzenleme suçun artarak devamına neden olur” ifadelerini kullandı.

Evliliğe tecavüz dedi

16 Nisan’da ise genç evlilerin yaşadığı mağduriyeti anlatan haberi paylaşan Sezer, “Bu bir haber değil utançtır. 14 yaşında bir çocuğa tecavüzü meşrulaştırma çabasıdır Anadolu Ajansı” dedi. Çankaya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar cinayeti ile ilgili 21 Şubat tarihinde bir paylaşım yapan Sezer, katil zanlısının avukatına tepki göstererek, “Sen avukatlığın yüz karasısın Vahit Bıçak. Rahat uyu Ceren Damar” açıklamasında bulundu. Düğünlü-dernekli nikah kıyarak genç yaşta evlenenler için “tecavüzcü” yaftasında bulunan, öldürülen her kadın ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı yayınlayan avukat İlkay Sezer’in, eşine dayak atan Küçükkaya’yı savunmaya çalışması; “ikiyüzlülük örneği” olarak kayıtlara geçti.

Konuşmak istemedi

Çaresiz kadını yumruklayan, yerlerde sürükleyen Küçükkaya’nın avukatı Sezer, görüşme talebimize olumlu cevap vermedi. Şişli’de bulunan Sezer & Demirelli Hukuk Bürosu’na ulaştığımızda ise avukat İlkay Sezer’in ofis dışında olduğu, kendisine bilgi verileceği ifade edildi. Muhabirlerimizin konu ile ilgili not bırakmasına rağmen Sezer’den herhangi bir dönüş sağlanmaması; zihinlerde derin şüpheler doğurdu.

Ne olmuştu?

İsmail Küçükkaya’nın eşi Eda Demirci’ye yıllarca şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Olayların ortaya çıkmasının ardından Küçükkaya, Demirci’yi tazminat davası açarak susturmaya çalışmıştı. Demirci’nin sesini duyurabilmek adına ulaştığı kadın dernekleri ise sessiz kalmakla yetinmişti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Küçükkaya tarafından işkence maruz kalan Demirci’nin ne telefonlarına çıkmış ne de mesajlarına dönüş yapmıştı.