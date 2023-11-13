  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Darısı diğer ülkelerin başına! Çin'de yüreklere su serpen idam
Dünya

Darısı diğer ülkelerin başına! Çin'de yüreklere su serpen idam

Yeniakit Publisher
2023-11-13 08:16:00 -
Darısı diğer ülkelerin başına! Çin'de yüreklere su serpen idam

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği bildirildi.

China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

Beslemeyin idam edin!
Beslemeyin idam edin!

Gündem

Beslemeyin idam edin!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İdam edin bunları! Şanlıurfa'da yakalandılar
İdam edin bunları! Şanlıurfa'da yakalandılar

Gündem

İdam edin bunları! Şanlıurfa'da yakalandılar

Tırda mide bulandıran olay! İdam edin bunları
Tırda mide bulandıran olay! İdam edin bunları

Gündem

Tırda mide bulandıran olay! İdam edin bunları

Çok sayıda suç kaydı var! Son yaptığı 'idam edin' dedirtti
Çok sayıda suç kaydı var! Son yaptığı 'idam edin' dedirtti

Gündem

Çok sayıda suç kaydı var! Son yaptığı 'idam edin' dedirtti

Bunları idam yola getirir! İzmir'de 4 mafya paketlendi
Bunları idam yola getirir! İzmir'de 4 mafya paketlendi

Gündem

Bunları idam yola getirir! İzmir'de 4 mafya paketlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23