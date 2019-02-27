0553 313 94 23

Dario Melnjak: "Fenerbahçe maçı ilginç bir maç olacak"

Çaykur Rizespor’un ara transfer döneminde renklerine bağladığı defans oyuncusu Dario Melnjak, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının ilginç bir müsabaka olacağını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:03
Dario Melnjak: "Fenerbahçe maçı ilginç bir maç olacak"

Çaykur Rizespor’un ara transfer döneminde renklerine bağladığı defans oyuncusu Dario Melnjak, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının ilginç bir müsabaka olacağını söyledi.


Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor’da hazırlıklar devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor’un ara transfer döneminde renklerine bağladığı defans oyuncusu Dario Melnjak, Fenerbahçe maçının ilginç bir karşılaşma olacağını dile getirerek, “Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile maçını izledik. Çok ilginç bir karşılaşma oldu, 3-0’dan 3-3 değişik bir skordu. Fenerbahçe diğer takımlar gibi mücadele ediyor. Ligdeki tüm takımlar mücadele gücü yüksek takımlar. Fenerbahçe’de bu takımlardan bir tanesi o yüzden bizim için ilginç bir maç olacak” dedi.


Her geçen maçta takımın daha iyi bir hale geldiğini dile getiren Melnjak, “İlk başladığımda bir golle başlamıştım, bu benim çok önemliydi. Gün gün daha iyiye gittiğimi hissettim. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı tekrar etmeye çalışacağım ama benim için esas takımın bir şekilde yükselişte olması. Her maç kazanabileceğimize inanıyoruz. Her geçen maçta daha iyi bir hale geliyor takım. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



"En ileri uçtan başlıyor bizim savunmamız"


Sadece savunma oyuncuları olarak değil, tüm takım olarak savunma yaptıklarını ve her maça gol yememek amacıyla çıktıklarını dile getiren Hırvat futbolcu, "Savunmadaki 4’lü ön plana çıkıyor belki ama biz takım olarak, 11 oyuncu olarak savunma yapıyoruz. En ileri uçtan başlıyor bizim savunmamız. Bizim görevimiz geride oynayan 4 oyuncu olarak tabi ki önce savunmayı düşünmek, daha sonra hücumu düşünüyoruz. Esas amacımız gol yememek, her maça da bu amaçla çıkıyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    1. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    2. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    3. Avrupa borsaları
    4. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    5. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    6. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    7. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    8. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    9. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    10. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    11. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    12. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    13. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    14. Bim aktüel 26 Şubat 2019 indirim..
    15. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    16. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    17. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    18. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    19. Milano'nun yeni prensi Piatek
    20. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız