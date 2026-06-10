Darıca’ya eğitimde ve turizmde büyük yatırım!

Darıca’nın eğitim altyapısını güçlendirecek yeni yatırımlar için Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelerek ilçeye yapılacak eğitim yatırımlarını görüştü. Görüşmede, toplam 128 sınıf kapasiteli 5 yeni okulun yanı sıra ilçeye uygulamalı eğitim imkanı sunacak Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli projesi ele alındı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile temaslarda bulundu. Görüşmede, Darıca’da yapımı planlanan eğitim yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirildi. İlçeye toplam 128 sınıf kapasiteli 5 yeni eğitim kurumunun kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Proje kapsamında; 24 sınıflı 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, 24 sınıflı Barbaros İlkokulu, 32 sınıflı Servet Çambol İlkokulu, 24 sınıflı Ahmet Parmaksızoğlu İlkokulu ile 24 sınıflı Anadolu Lisesi ve kapalı spor salonunun inşa edilmesi öngörülüyor.

“Çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Bakan Tekin ile yapılan görüşmede, ilçeye kazandırılması planlanan Darıca Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli projesi de masaya yatırıldı. Projenin, turizm alanında eğitim alacak öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunarak gençlere yeni kariyer fırsatları sağlaması hedefleniyor.

Eğitim yatırımlarını önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şunları kaydetti:

"Darıca’nın geleceğini inşa edecek yatırımlar için yoğun çalışma yürütüyoruz. Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli projesi, ilçemizin turizm potansiyelini eğitimle buluşturacak, gençlerimize yeni fırsatlar sunacak ve Darıca’nın marka değerine önemli katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, daha donanımlı eğitim ortamlarında yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda ilçemiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Bu yatırımlar Darıca’nın eğitim geleceğine büyük katkı sağlayacaktır."