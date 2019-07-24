Darıca’nın yeni spor salonu yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği bin 800 kişilik dev spor salonunun tribün kat beton dökümü tamamlandı.

Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yükselmeye başlayan yapının tribün kat beton dökümü tamamlandı. Tribün katı demirleri de bağlanan spor salonunun tribün kısmı iyice belirginleşti. Çatı için çalışmalara başlayacak Büyükşehir ekipleri, duvar imalatlarına başladı. Darıca’da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunda çalışmalar hızla sürüyor.

Bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapılan salon, bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak.

Zemin katta ayrıca vip odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası,güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma odası, duş-lavabo alanları ve depo bulunacak.