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Darıcalılar bayramlaşmada buluştu

KOCAELİ (İHA) – Darıca’da Çınaraltı meydanında yapılan bayramlaşma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

13 Ağustos 2019 Salı 13:14
Darıcalılar bayramlaşmada buluştu

KOCAELİ (İHA) – Darıca’da Çınaraltı meydanında yapılan bayramlaşma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Darıca halkı Çınaraltı Darıca meydanında düzenlenen bayramlaşmada buluştu. Törene Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kaymakam Vekili Hasan Gözen, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldı. Bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutlarken Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç dua ederek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.


Bayramlaşma programlarında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tüm İslam Aleminin bayramını tebrik etti. Bıyık, “Birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram geçiriyoruz. Kurban Bayramı’nın insanlar arasındaki kırgınlık ve dargınlıkların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde büyük bir coşkuyla kutladığımız bayramların bir yenisine daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kesilen kurbanların kabul olmasını diliyorum. Siz değerli Darıca halkımızın nezdinde bütün vatandaşlarımızın ve Müslüman aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:14
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