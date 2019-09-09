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Darıcalı karateci Tokyo’dan madalya ile döndü

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Milli sporcusu Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da düzenlenen bu sezonki beşinci etabından bronz madalya kazandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:07
Darıcalı karateci Tokyo’dan madalya ile döndü

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Milli sporcusu Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da düzenlenen bu sezonki beşinci etabından bronz madalya kazandı.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı da veren Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da düzenlenen bu sezonki beşinci etabı, 6-8 Eylül tarihlerinde 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalarda Türkiye’yi 6 kadın, 10 erkek sporcu temsil etti. Şampiyonada kumite 67 kiloda final mücadelesi veren Burak Uygur ikincilikte kalırken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Eray Şamdan ise bronz madalya kazandı. Kumite 60 kiloda Karadağlı Nenad Dulovic ile karşılan Şamdan, rakibini 5-1 mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Türkiye Erkek Kata Milli Takımı da repesaj finalinde ev sahibi Japonya’yı mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.


Tokyo’da bronz madalya kazanan Eray Şamdan’ı tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Tokyo’da zorlu rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcumuz Eray Şamdan kardeşimizin bu başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 2020 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatlarında da Eray kardeşimizi göreceğimize ve oradan da madalya ile döneceğine inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen kulüp yönetimi ve hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:07
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