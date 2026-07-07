Darıca'da patates kızartırken arkadan vurulan Ece Naz'ın annesi isyan etti

Darıca'da 29 Haziran'da yaşanan korkunç olay

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde 29 Haziran öğle saatlerinde genç bir kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay yaşandı. Ece Naz Macit (18), arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu evde tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mutfakta patates kızartırken arkadan ateş

Yapılan incelemelerde Ece Naz'ın evin mutfağında patates kızarttığı sırada arkasından tabancayla ateş edildiği belirlendi. Ağır yaralanan genç kız, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Macit'in cenazesi memleketi Samsun'da toprağa verildi.

3 şüpheli gözaltına alındı, birbirlerini suçladılar

Olay sırasında evde bulunan arkadaşları S.C.G. (19) ve Y.O. (19) isimli erkekler ile A.A. (17) isimli kız polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında 3 şüpheli ifadelerinde birbirini suçladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Anne Döne Macit'in yürek burkan feryadı: "Benim çocuğumu yediler"

Kızının ölümüyle ilgili konuşan Döne Macit, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Olay gününü anlatan Macit, "Kız kardeşimden 'Ece bir kavgaya karışmış' diye haber geldi. Aşağı inince baktım çok kalabalık vardı. Orada dediler ki 'Ece vurulmuş', yıkıldım" ifadelerini kullandı.

Acılı anne, "Benim çocuğumu yediler. Ben adalet istiyorum. Devlet büyüklerimden, bütün yetkililerden adalet istiyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yarın bir gün unutulacak. Ne olacak? Bir hafta sonra başka bir genç. Bir ay sonra başka bir genç, bunun ardı arkası yok. Ben adalet istiyorum. Kimsenin yaptığı kimseye kalmasın" dedi.

"Üç kişinin de yargılanmasını istiyorum, üçünün de parmağı var"

Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlara da tepki gösteren Döne Macit, kızının arkadaş kurbanı gittiğini söyledi. Macit, "Bir de asılsız yorumlar yapıyorlar. 'Senin kızının misafirlikte ne işi vardı' diyorlar. Ben başıboş bırakmadım. Arkadaşa kurban gitti. Benim kızım saf, temiz bir kızdı" diye konuştu.

Anne Döne Macit, "Bir kişinin değil üç kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var. Benim çocuğum Azrail'in yanında geziyormuş, bilmiyormuş" sözleriyle isyan etti.

"Patates evime haram oldu"

Kızının son anlarını düşündükçe acısının katlandığını anlatan Döne Macit, "Lütfen adaletinizi sağlayın. Benim ciğerimin ateşi sönmüyor. Çocuğum rüyama girmeden 'Anne, iyiyim' demeden rahat olamıyorum. Evime patates almayı bile düşünmüyorum. Patates evime haram oldu. Kızartırken, tezgaha dönükken arkasından silahla sıkmak nedir?" ifadelerini kullandı.

Anneanne Hayriye Gazi: "Yavrumun kanı yerde kalmasın"

Ağıt yakarak gözyaşı döken anneanne Hayriye Gazi de "Yavrumun kanı yerde kalmasın. Dayanamıyorum. O benim bir tanemdi. Çiçeğimi aldı gittiler. Adalet yerini bulsun. Adalet istiyoruz biz" diyerek yetkililere seslendi.

Ece Naz Macit'ten geriye, bir arkadaşıyla şarkıya eşlik ettiği ve araç kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Olay nerede ve ne zaman gerçekleşti?

Olay, 29 Haziran'da öğle saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi.

Ece Naz Macit nasıl hayatını kaybetti?

Arkadaşlarıyla birlikte olduğu evin mutfağında patates kızarttığı sırada arkasından tabancayla başından vuruldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheliler kimler ve şu an neredeler?

Olay sırasında evde bulunan S.C.G. (19), Y.O. (19) ve A.A. (17) isimli 3 arkadaşı gözaltına alınıp tutuklandı.

Anne Döne Macit'in talebi ne?

Anne Döne Macit, 3 şüphelinin de yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor.