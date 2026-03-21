Darende’de yarım asırlık bayramlaşma geleneği

Darende ilçesi Hacı Derviş Mahallesi Ilıcak mevkiinde her yıl bayramın ikinci günü gerçekleştirilen toplu bayramlaşma programı, bu yıl da mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Mahalle konağında Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, misafirlere ikram edilen geleneksel Darende kebabı ile devam etti. Program kapsamında mahalle sakinleri toplu halde birbirlerinin evlerini ziyaret ederek bayramlaştı. Etkinlikte çocuklara bayram hediyeleri ve şekerler dağıtılırken, bayram coşkusu renkli görüntülere sahne oldu. Mahalle sakinlerinden Muharrem Apan, geleneğin birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek amaçlarının bu kültürü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.