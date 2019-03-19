0553 313 94 23

Darende, Cumhur İttifakı’na güçlü destek vermeye hazırlanıyor

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında AK Parti heyeti, Darende İlçesi’nde toplantılar yaparak, ziyaretlerde bulundu.

19 Mart 2019 Salı 14:44
Darende, Cumhur İttifakı’na güçlü destek vermeye hazırlanıyor

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında AK Parti heyeti, Darende İlçesi’nde toplantılar yaparak, ziyaretlerde bulundu.


AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Darende ilçesinde temaslarda bulundu.


AK Parti heyeti ilk olarak muhtarlarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, "Tabi büyükşehir AK Parti, Darende AK Parti, milletvekillerimiz gece gündüz demeden bu bölgeye hizmet için seferber olacağız. İlçemizin hizmete ihtiyacı var. İlçemiz göç veren bir şehir, bunu önlemek adına elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise konuşmasında 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin önemine vurgu yaptı.


31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin beka meselesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Bu coğrafyada hep beka meselesi vardır. Bisiklet süren bir insanı düşünün, pedalı durduğu anda o bisiklet devrilir. Bu coğrafyada pahalı bir coğrafya. Bu coğrafyada her zaman dimdik duracağız, çok çalışacağız" dedi.


Gürkan, Malatya’da 31 Mart’ta yeni bir destan yazmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:


"Geçmişte ecdadımız medeniyet, ilim, irfan, kahramanlık destanları yazmışlar. Bizlerde 31 Mart’ta gönül belediyeciliğinin destanını Darende’de başlamak üzere 13 ilçemizde, Malatya’nın her köşesinde yazmaya gayret edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de gönül belediyeciliğinin destanını Malatya sayfasında yazacağız ve 81 il bunu okuyacak."


Ziyaretlerin ardından heyet, AK Parti Darende Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.


Toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "31 Mart seçimleri gerçekten Türkiye, Malatya ve Darende’miz için çok önemli. Darende’de bize hizmet edecek bir belediye başkanını seçeceğiz. 31 Mart akşamı seçim sonuçlarına bakınca Darende’den gelecek oy oranı bizi çok ilgilendiriyor. Darende’den oy yüksek gelince gurur duyuyoruz. O yüzden Darende’den çok yüksek bir oy oranı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Biz bir yola çıktık. Rabbim yolumuzu açık etsin. Cenabı Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık sıhhat versin ki Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü noktasında gayretimiz bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması için devam etsin" dedi.


Tüfenkci, Türkiye’nin geleceği açısından 31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye üzerinde oyunlar oynayanlar, hesaplar yapanlar bitmedi. Biz, ’Bir beka meselesi var. Mesele vatansa gerisi teferruattır’ diyerek, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yola çıktık. İttifak kurduk ve ortağımızı gizlemiyoruz. Birileri de ittifak kurdu ve o ittifakta kimlerle, nasıl orak olduklarını anlayabilmiş değiliz. Bazı yerlerde destekliyorlar, bazı yerlerde aday çıkartmıyorlar, bazı yerlerde AK Parti, Cumhur İttifakı kaybetsin de kim kazanırsa kazansın mantığıyla kim orada güçlüyse onun arkasında saf tutmaya çalışıyorlar. Bu mesele Ahmet’in, Mehmet’in meselesi değil. Bir yerel seçim yaşıyoruz, kentimizi yönetecek başkanları seçiyoruz ama onunda ötesinde Türkiye’nin geleceğine oy vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTSO’dan "İstihdam Zirvesi"
    1. İTSO’dan "İstihdam Zirvesi"
    2. Ekrem İmamoğlu 88 caminin yapımına..
    3. Teröristbaşı Öcalan için özgürlük..
    4. Hollanda'daki tramvay saldırısı ile..
    5. Dilovası Batı Kavşağı çimleniyor
    6. Zeybekci: "Sorunları tek tek takvim..
    7. Aydemir: ‘Cumhur ittifakının paydası..
    8. Onbeşliler Atalarının izinden yürüdü
    9. Hollanda'daki silahlı saldırı
    10. HDP'li vekiller Murat Çepni ve Serpil..
    11. Kaymakam Koç, öğrencilerle buluştu
    12. Brüksel’de bomba alarmı
    13. Taliban militanları Afgan askerlerini..
    14. Sarıgöl’de üzüm bağlarında bakım..
    15. Yeni Zelanda saldırısının simgesi..
    16. "Garaj Günleri" ile şenlik tadında..
    17. Darende, Cumhur İttifakı’na güçlü..
    18. Kapıköy Gümrük Kapısı törenle açıldı
    19. Uluslararası Alp Disiplini 1. Etap..
    20. Michael Frey bıçak altına yattı
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı