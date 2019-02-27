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Darbeyi mi işaret etti? “31 Mart’a gerek kalmayacak” dedi, tarih verdi!

Muhalefetin yeni hezimetine sayılı günler kala, CHP’den tehditvari açıklamalar gelmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 31 Mart’a gerek kalmayacağını, söyleyerek 10 Mart’a işaret etti. Altay'ın açıklamaları akıllara, "Darbeyi mi işaret etti?" sorusunu getirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:35
Darbeyi mi işaret etti? “31 Mart’a gerek kalmayacak” dedi, tarih verdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

“Erdoğan çıldıracak” dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum." ifadelerine yönelik değerlendirmesi sorulan Altay, "Erdoğan, halkın kendisini gözünden ve gönlünden düşürdüğü için anketlerde böyle sonuçlar çıktığını görse kendisi açısından belki sağlıklı tedbirler alabilir." dedi.

Buna yönelik başka bir soruya karşılık da Altay, "Daha dur, Tayyip Erdoğan anket sonuçlarını gördükçe küsmek şöyle dursun, çıldıracak." ifadesini kullandı.

Tehditvari sözler! “10 Mart’ta herkes kabullenecek”

Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

"Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa'da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek."

CHP Grup Başkanvekili Altay, neden 10 Mart tarihini verdiğinin sorulması üzerine, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını öne sürdü.  

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:35
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Recep Tayyip Erdoğan
  11. Engin Altay
  12. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  13. 10 Mart
  14. 10 Mart'ta ne var
  15. 31 Mart
  16. yerel seçimler
  17. anket sonuçları

YORUM YAZ

  • Ax111Ax11149 dk önce
    En ufak bir darbe girişiminde bu milleti kimse tutamaz. İlk olarak da darbeye azmettirenlerin kellesi gider büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle iş iç savaş benzeri bir duruma dönüşür. ama netice olarak bu ülke birileri için yaşanmaz olur. Dış müdqahale gündeme getirilir. O da boş iş olmaktan öte geçemez.
  • meltemb41meltemb4150 dk önce
    koşar adım chp sonuna doğru gidiyor Rabbim bunların tamamını bu güzel ülkeden temizlesin
  • MustafaMustafa50 dk önce
    Hadi lan
  • Hsmnsylm Hsmnsylm 53 dk önce
    Palavra, hayatları palavra her seçim öncesi yüksekten uçuyorsunuz sonra tepe üstü yere çakılıyorsunuz.. halk size niye oy versin ki pkk yandaşlarına destek mi hainlere oy vermez bu millet
  • erdemerdem54 dk önce
    Bu Millet o kadar da şerefsiz değil kadir kıymet bilir haddini de bilir hiçççç merak etmeyin yine yenileceksiniz çıkmışsınız yenmiş çıkmışsınız yenmiş bunu siz dediniz unutmayın 31 martta bir daha söyleyeceksiniz SÖYLETENE BAK vessalam
  • MisafirMisafir54 dk önce
    Bu açıklamada "darbe" çağrısı çıkaran kişiyi kutluyorum. Aklıma mukayyet ol yarabbi.
  • HarunHarun58 dk önce
    Biz he yav he he demekten usandık, aç tavuk gibi ambar hayali kurun bakalım, sizi gömmez isek bize yazıklar olsun
  • TarafsızTarafsız59 dk önce
    Bu ne şimdi?? Haddini aşan sözler. Böyle konuşarak milleti germek, başkalarını aşağılamak, seçimden önce sonucu ilan etmek falan hoş değil. Eeeee böyle yapınca sizin sayın Erdoğan'a söyleyecek sözünüz kalmaz ki. Erdoğan bu milleti zaten yeterince ötekileştirdi bir de siz çıkmayın. Erdoğan'a bakarsan milletin yüzde ellisi terörist. Bunlar bizi üzer, bunlardan hayır gelmez. Bırakın kardeş kardeş yaşayalım, seçimden seçime özgürce oyumuzu kullanalım. Şayet birileri yada bir parti de terörist ise hukuk devletinde bunun çaresi var, yoksa ben iki oy fazla alayım diye kırk milyona terörist demek çok sevimsiz.
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz1 sa önce
    engin altaysert bir muhalefettir ama ima ettiğiniz türde bir kişi değildir
  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    NASIL HABER BU, ADAM AÇIKLAMIŞ, ÇOĞU İLİ BİZ ALACAĞIZ DEMEK İSTEMİŞ, KOMPLO TEORİLERİNE GEREK YOK.

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