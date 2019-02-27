Darbeyi mi işaret etti? “31 Mart’a gerek kalmayacak” dedi, tarih verdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

“Erdoğan çıldıracak” dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum." ifadelerine yönelik değerlendirmesi sorulan Altay, "Erdoğan, halkın kendisini gözünden ve gönlünden düşürdüğü için anketlerde böyle sonuçlar çıktığını görse kendisi açısından belki sağlıklı tedbirler alabilir." dedi.

Buna yönelik başka bir soruya karşılık da Altay, "Daha dur, Tayyip Erdoğan anket sonuçlarını gördükçe küsmek şöyle dursun, çıldıracak." ifadesini kullandı.

Tehditvari sözler! “10 Mart’ta herkes kabullenecek”

Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

"Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa'da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek."

CHP Grup Başkanvekili Altay, neden 10 Mart tarihini verdiğinin sorulması üzerine, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını öne sürdü.