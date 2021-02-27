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Dünya Darbeyi eleştiren BM Büyükelçisini görevden aldılar
Dünya

Darbeyi eleştiren BM Büyükelçisini görevden aldılar

Myanmar’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, darbe karşıtı konuşmasının ardından "ülkesine ihanet ettiği gerekçesiyle" darbeci yönetim tarafından görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 22:14:00 -
Darbeyi eleştiren BM Büyükelçisini görevden aldılar

Myanmar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, darbe karşıtı konuşmasının ardından "ülkesine ihanet ettiği gerekçesiyle" darbeci yönetim tarafından görevden alındı.

Myanmar devlet televizyonu MRTV, "Büyükelçi Tun’un ülkeyi temsil etmeyen gayriresmi bir organizasyon adına konuştuğunu ve bir büyükelçinin yetki ve sorumluluklarını istismar ettiğini" söyledi.

Darbeci yönetim tarafından ülkeye ihanetle suçlanan Büyükelçi Tun görevden alındı.

BM Genel Kurulu'nda dün düzenlenen Myanmar oturumunda konuşan Tun, uluslararası toplumdan ülkesindeki darbeyi durdurmasını istemiş, BM'ye, ülkesindeki askeri rejime karşı çıkmak ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için gerekli her türlü yola başvurması çağrısı yapmıştı.

Tun'un ülkesindeki darbeye ve yönetimi ele geçiren orduya karşı çıkarak askeri rejime yetkiyi tekrar halka devretmesi ve uluslararası topluma Myanmar halkına destek vermesi çağrısı yapan konuşması alkış toplamıştı.

Myanmar'da darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanmasından ötürü darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş katılımla yapılmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösterilerle eşzamanlı olarak gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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