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Gündem 'Darbeye karşıyız' diyen Atilla Kezek'i yalanlayan tarih
Gündem

'Darbeye karşıyız' diyen Atilla Kezek'i yalanlayan tarih

1980 darbesi sırasında teğmen, 28 Şubat'ta ise albay olan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek'in 4 Nisan'da darbe imalı bildiriye imza atmasının ardından kendisini 'Darbelere karşıyız' diyerek savunması büyük bir samimiyetsiz olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:17:00 - 2021-04-06 13:32:59
'Darbeye karşıyız' diyen Atilla Kezek'i yalanlayan tarih

Darbe iması ile hazırlanan bildiri nedeniyle gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, bildiriyle ilgili olarak "Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik, FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi" açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, darbe imasına ilişkin yaptığı açıklamada "Öyle bir şey olabilir mi, ne darbesi. Bunun karşısında ilk biz dururuz, asla. Bu ülke darbelerden çok çekti" dedi.

'Darbelere karşıyım' dedi ama...

Takvim yaprakları geriye doğru sarıldığında 'Darbelere karşıyız' çıkışında bulunan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek'in 1980 darbesinde teğmen, 28 Şubat darbesinde albay olduğu biliniyor. Kezek'in savunması sosyal medyada, kısa sürede tepki çekti. Eski albayın açıklamalarını alıntılayan bir çok sosyal medya takipçisi, 'Darbelere karşıysan neden geçmiş darbeleri engellemedin? İki darbe sonrasında da görevde kaldın. Neden peki istifa etmedin?' sözleriyle tepki gösterdi.

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