Darbeye karşı çıkan isim hakkında Metin Uca'dan skandal mesaj

yeniakit.com.tr CHP'lilerin darbe tehditlerine karşı bir video yayınlayan Gazeteci Yazar Süleyman Özışık, sert bir mesaj yayınladı.

Özışık, çektiği videoda, "FETÖ ile birlikte, PKK ile birlikte, HDP ile DHKP-C ile birlikte, 'çeşitli hinlikler, çeşitli cinlikler, çeşitli namussuzluklar, çeşitli darbeler yaparak yaparak indireceğiz' diyorsanız, Halep oradaysa, Arşın burada, biz buradayız Özgür Bey. Biz buradayız. Bu ülkenin bir ferdi olarak, gazeteci olarak değil, bu ülkenin bir ferdi olarak söylüyorum. Adım atarsanız sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız. Allah şahittir kovalarız. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin insanlarının yüzde 53'ünün kırmızı çizgisidir, namusudur. İnsanlar namusunu korur gibi, canını korur gibi, malını korur gibi Erdoğan'ı koruyacak. Eğer 'biz o korunan emanete saldıracağız' diyorsanız, hadi bakalım buyrun, buyrun bakalım kim neler yapacak hep beraber görelim" ifadelerini kullandı.

Metin Uca ağız dolusu hakaret kustu

Bunun üzerine yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen “televizyon soytarısı ” Metin Uca, Özışık'ın videosunu paylaşarak hakaretler yağdırdı.

Özışık'ın yargılanması gerektiğini iddia eden Uca'nın hakaret içerikli tweeti şu şekilde: