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Siyaset Darbecilerinin kendisine yönelik iğrenç hakaretinden şikayetçi olmayan Meral Akşener: Darbelerle mücadele etmek siyasetçinin işidir
Siyaset

Darbecilerinin kendisine yönelik iğrenç hakaretinden şikayetçi olmayan Meral Akşener: Darbelerle mücadele etmek siyasetçinin işidir

28 Şubat sürecine kendisini iğrenç hakaretlerle tehdit eden darbecilerden tanık olarak ifade verdiği mahkemede şikayetçi olmayan Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, "Darbecilerle mücadele etmek siyasetçinin işidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 20:48:00 -
Darbecilerinin kendisine yönelik iğrenç hakaretinden şikayetçi olmayan Meral Akşener: Darbelerle mücadele etmek siyasetçinin işidir

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat postmodern darbesine giden süreçte kendisi hakkında çok çirkin ifadeler kullanan darbecilerden şikayetçi olmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Çok net bir şeklide, Tayyip Erdoğan’ı ordu eliyle göndermeye yönelik tutumun karşısında yer alırım." dedi.

'Darbecilerle mücadele etmek siyasetçinin işidir'

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildirisine 'zevzeklik' diyen İP Genel Başkanı Meral Akşener, FOX Tv canlı yayınında İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Bildiriye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İP'li Akşener, darbelere ve darbecilere karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu zihniyetle mücadele elbette, demokrasi ve sandıkla siyasetçinin işidir. Bizi beğenmeyen arkadaşlarımız siyasi partiler kurabilirler, nitekim kuruyorlar, oralarda yer alabilirler, rekabet edebilirler. Tayyip Erdoğan gitsin de hangi yoldan giderse gitsin, bu düşünce benim için mümkün değil. Milli iradenin muhatabı siyasetçidir. Siyasetçinin muhatabı da siyasetçidir."

28 Şubat'ta kendisini iğrenç hakaretle tehdit eden darbeciden şikayetçi olmamıştı

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında mağdur müşteki olan dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, 'tanık' olarak ifade vermişti. Akşener ifadesinde sanıklardan emekli Orgeneral Çetin Saner’den 'ismini zikretmekten utandığım bir general' diyerek bahsetmişti. Dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan’ın, Saner’le resmi olarak görüştüğünü belirten Akşener, "Bu görüşme esnasında, T.C’nin İçişleri Bakanı hakkında, 'ileri geri konuşmasın, İçişleri Bakanlığı'na geldiğimizde kendisinin önüne koyduğumuz bir yağlı kazığa oturturuz' denmiştir" ifadelerini kullanmış ancak, bu iğrenç hakaret sebebi ile Orgeneral Çetin Saner'den şikayetçi olmamıştı.

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