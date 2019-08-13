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Darbecilerin silahlı "delil karartma" çabası güvenlik kamerasında

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, başarısız olduklarını anlayınca karargahın tayin daire başkanlığı katındaki bir odaya girip delilleri karartma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı- Eski plan subayı Ümit Yolcu'nun, omuz atıp tekmelemesine rağmen kırılmayan odanın kapısına defalarca ateş ettiği anlar kameralarca kaydedildi - Dava dosyasının delileri arasına giren görüntüler, darbecilerin arkalarında iz bırakmama çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi

13 Ağustos 2019 Salı 12:28
Darbecilerin silahlı "delil karartma" çabası güvenlik kamerasında

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahını işgal eden darbecilerin, teşebbüsün bastırıldığı saatlerde delilleri karartmak için tayin daire başkanlığı katındaki bir odaya girme çabaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Jandarma Genel Komutanlığı davasının dosyasına giren görüntülerde, darbecilerin arkalarında iz bırakmama girişimi yer aldı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülere ilişkin bilirkişi raporuna göre eski Personel Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü plan subayı Ümit Yolcu, darbe girişiminin ilk saatlerinde sivil kıyafetleriyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahına giriş yaptı.

Bir süre sonra darbeciler tarafından kilidi kırılarak yağmalanan karargahın cephaneliğinden silah ve mühimmat alan Yolcu, ardından üsteğmen Mutlu Kıratlı ile Harekat Merkezine gitti.

Gece boyunca darbe faaliyetlerinde bulunan Yolcu, ihanet girişiminin başarısız olduğunu anlayınca bir grup darbeciyle karargahın tayin daire başkanlığının bulunduğu kata çıktı.

- Kilitli kapıyı tekmeyle açamayınca silahına sarılmış

Eski yüzbaşı İsmail Yapıcı, eski üsteğmenler Hamza Toprak ve Cenk Burak Canberg ile bu kattaki bir odanın önüne gelen Yolcu, darbecilerden birinin yardımıyla kapıyı omuz atarak açmaya çalıştı.

Başarılı olamayınca bu kez kapıyı tekmelemeye başlayan Yolcu, sonuç alamayınca belindeki tabancasına sarıldı.

Bu sırada yanındaki darbecilerden bulundukları yerden uzaklaşmasını isteyen Yolcu, 16 Temmuz saat 06.31'i gösterdiğinde odanın kapısına defalarca ateş etti.

Yerdeki boş kovanları topladıktan sonra kapıyı bir kez daha zorlayan Yolcu, kapının açılmayacağını anlayınca yanındaki darbecilerle tayin daire başkanlığı katından ayrıldı.

- Odaların kapılarını kırıp delilleri imha ettiler

Darbenin bastırıldığı saatlerde darbecilerin, karargahın birçok kritik odasının kapısını kırarak delil niteliğindeki belgeleri imha ettikleri dava süresince ortaya çıkmıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı davasının tutuklu sanıklarından Yolcu hakkında 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:28
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  6. Ümit Yolcu

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