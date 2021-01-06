Darbeci zihniyete sert tepki! Aktaş neyi özlediklerini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ ve Can Ataklı gibi isimlerin darbe iması büyük tepki çekti.

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş Habertürk'te canlı yayında yaptığı açıklamada darbecilerin aslında tek parti rejimini özlediklerini söyledi.

Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'de dindarlar muhafazakarlar elde ettikleri hakları kaybetme korkusu yaşıyorlar mı? Daha önce de böyle bir soru soruldu. Bunun haklılık gerekçesi var. Aslında vasayetin yenilmesi 5 yıl önce gerçekleşti. FETÖ gibi yapı darbe yapıp Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Bununla birlikte ordu siyasetten tamamen elini çekti. Siyayet siyaseti, ordu ordunun gereğini yaptığı zaman sorun çıkmıyor. Özal döneminde ben tek parti zihniyetinin kaybolduğnu ve demokratikleşmenin olduğunu kabul ettim. Bundan sonra Refah yol hükümeti kuruldu bir baktık 12 Eylül'den daha beter bir askeri darbe yapıldı. Demokrasiye balans ayarı verdik dediler. Batı Çalışma Grubu ile insanlar fişlenip hapse atılıyor. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen askeri zihniyet darbeciliği savunan bir zihniyet var. Adamın biri çıktı Tayyip Erdoğan darbe olmadan gitmez diyor. Mesele ne seçimle gelen bir Cumhurbaşkanının gitmesini istiyorlar. Neyi özlüyor bu arkadaşlar demekki tek parti yönetimini özlüyorlar. İstedikleri gibi her şeyi yapabilmek istiyorlar. Darbe söylentisi olduğu zaman bu milletin aklına 28 Şubat geliyor, 15 Temmuz geliyor. Böyle bir şey olduğu zamanda çıkıp hakkını koruyacak insanlarımız var çok şükür.