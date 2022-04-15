Darbeci Tunus Cumhurbaşkanı Said'den yeni adım!

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Tunus Cumhuriyet Savcılığı'nın 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleyen milletvekillerine “devlete karşı komplo kurmak” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattığı duyuruldu.

Soruşturma kapsamındaki milletvekili sayısı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, “Devlet otoritesine karşı çıkmak, devlet yetkisini değiştirmek, kargaşa çıkarmak niyetiyle anlaşmalı olarak bir araya gelmek” suçlamalarıyla soruşturmanın sürdürüleceği kaydedildi.

Meclisin feshedilme süreci ve milletvekillerine açılan soruşturmalar

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi'nin çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi bir oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda, Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Düzenlenen çevrim içi oturumu "yasa dışı" olarak nitelendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise aynı gün "Meclis'i feshettiğini" duyurmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ise Meclis'in feshedilmesi kararını reddettiğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından 1 Nisan'da Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade vermiş ve 5 Nisan'da Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermek üzere serbest bırakılmışlardı.

Parlamento Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, 4 Nisan’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının huzuruna çıkmaları gereken Gannuşi ile diğer milletvekillerinin devam eden “darbe girişimi soruşturmasına” ilişkin duruşmanın ertelendiğini duyurmuştu.