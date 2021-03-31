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Dünya Darbeci Sisi'den tehdit: Ciddi sonuçları olur
Dünya

Darbeci Sisi'den tehdit: Ciddi sonuçları olur

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır, baraj yapmakta ısrar ettiği için Etiyopya'yı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 23:24:00 -
Darbeci Sisi'den tehdit: Ciddi sonuçları olur

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır, Hedasi barajını yapmakta ısrar ettiği için Etiyopya'yı tehdit etti.

Etiyopya ile hidroelektrik projesi konusunda senelerdir süren bir anlaşmazlık içinde olan Sisi tehditte bulunarak, "Nil Nehri'ndeki su payımıza dokunulamaz eğer Etiyopya barajı doldurduktan sonra Mısır etkilenirse bunun ciddi bölgesel sonuçları olacaktır." dedi.

Etiyopya, Nil Nehri üzerinde 5 milyar dolarlık mega barajı inşa etmeye devam ediyor.

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında anlaşmazlığa neden olan barajı Addis Ababa Hükümeti geçen yıl Nil'in suyunu tutarak doldurmaya başladı.

Kaynak: star.com.tr

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