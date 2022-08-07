Darbeci Sisi'den tahıl koridoru açıklaması: Buna ihtiyaç vardı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'nin doğusunda harp okulu öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada Gazze'deki durum ve tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sisi, "Gazze Şeridi'nde tansiyon yükseldi ve bizim rolümüz olumlu. Filistinli ve İsraillilerle temaslarımızda kriz, şiddet ve savaşın olmaması yönündeki arzumuzu ilettik" ifadelerini kullandı.

Gazze"de işlerin kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla temaslarda bulunduklarını söyleyen Sisi, "Gazze Şeridi'nde sükuneti, istikrarı ve barışı yeniden sağlamak için ortaklarımızla büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Dünyanın tahıl koridoruna ihtiyacı var"

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına da değinen Sisi, söz konusu anlaşmayı "önemli" olarak niteledi.

Dünyanın söz konusu tahıl sevkiyatına olan ihtiyacına vurgu yapan Sisi, "Çıkan tahıl miktarı çok büyük ve dünyanın buna ihtiyacı var. Bu, devam etmesini umduğumuz olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Sisi, Tayvan kriziyle ile ilgili ülkesinin tutumuna ilişkin ise; "Mısır tek bir Çin devletinden yanadır" dedi.