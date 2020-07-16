Darbeci Sisi'den küstah sözler!

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi, Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentine operasyon için yapılan askeri hazırlıklar karşısında "eli kolu bağlı" durmayacaklarını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, "Sirte'ye saldırı için yapılan askeri hazırlıklar karşısında eli kolu bağlı durmayacaklarını" öne süren Sisi, "Libya'nın kanun kaçakları için bir sığınak haline dönüşmesini kabul etmedikleri" şeklinde ilginç bir savunma yaptı.

Libya'daki siyasi bölünmüşlüğün krize çözüm getirmeyeceğini ifade eden darbeci Sisi, ülkesinin Libya'nın iç işlerine dışarıdan müdahaleyi sözde kabul etmediğini iddia etti.

Daha önce yaptığı "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" açıklamasına da değinen darbeci Sisi, "Sirte ve Cufra'daki kırmızı çizgiler, barış çağrısıdır." iddiasında bulundu.

Görüşmeye katılan kabile liderleri ise sözde "Libya'nın egemenliğini korumak için" Sisi'ye ve Mısır Silahlı Kuvvetlerine tam yetki verdiklerini söyledi.

Darbeci Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceğini" söylemişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libyalı taraflar, darbeci Sisi'ye ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'i desteklemek için kabile kartını kullanma eleştirisi yöneltiyor.