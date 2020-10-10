Darbeci Mısır yönetimine mühim çağrı!

İnsan hakları örgütleri, darbeci Mısır yönetimine, idam cezasını kaldırma çağrısında bulundu.

İnsan Hakları için Adalet, Şihab İnsan Hakları Merkezi ve Uluslararası Barış Örgütü, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ı idam cezasını kaldırmaya ve bu konuda uluslararası bir protokol imzalamaya çağırdı.

Mısır'daki adli makamların 7 sene süresince siyasi nitelikli davalarda ön karar olarak 1558 idam cezası çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, bunlardan 80'inin infaz edildiği, 68'inin de infazı beklediği bildirildi.

Açıklamada, darbeci Mısır yönetimine, bütün infazları durdurma ve idam cezasının kaldırılmasını sağlayan Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Protokolü'nü imzalama çağrısında bulunuldu.

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da rejime muhalif yayın organları ile yurt dışındaki muhalifler, ülkede bir günde 15 muhalifin idam edildiğini bildirmişti.

Mısır yasalarına göre, idam cezaları ülkenin cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından infaz ediliyor. Cumhurbaşkanı ayrıca cezayı affetme ve hafifletme hakkına da sahip.