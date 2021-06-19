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Dünya Darbeci Hafter’den yeni adım: Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti
Dünya

Darbeci Hafter’den yeni adım: Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin güneyinde Cezayir ile sınır hattında dolaşma yasağı getirerek burayı kapalı askeri bölge ilan ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 20:53:00 -
Darbeci Hafter’den yeni adım: Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Libya yerel basınında yer alan haberlere göre, askeri kapalı bölge ilanı, Hafter’e bağlı milis güçlerinin kendi ifadelerine göre, "ülkenin güneyindeki tekfirci terörist unsurlara karşı" sözde askeri operasyon başlattıklarını duyurduktan iki gün sonra gerçekleşti.

Hafter milislerini destekleyen "Libya Alhadath" televizyon kanalı da Hafter milislerinin Libya Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan ettiğini, burada dolaşma yasağı getirildiğini belirtti.

Kanal, Cezayir sınırındaki gelişmelere ilişkin çok sayıda 4 çekerli cip ve otomatik silah monteli araçlara ilişkin fotoğraflar da yayımladı. Haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Libya'daki özel internet haber sitesi "Ean Libya", Hafter milislerinin güneydeki İseyyin sınır kapısını kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeye dair henüz Hafter'e bağlı milislerden ve Trablus'tan açıklama yapılmadı.

Cezayir makamları, Libya'daki güvenlik zafiyeti sebebiyle, sınırdan terörist silahlı unsurların sızma tehlikesi nedeniyle Mayıs 2014'ten bu yana iki ülke arasındaki sınır kapısını kapalı tutuyor.

 

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