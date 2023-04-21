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Dünya Darbeci Hafter’den Dagalo’ya yardım
Dünya

Darbeci Hafter’den Dagalo’ya yardım

Yeniakit Publisher
2023-04-21 09:29:00 -
Darbeci Hafter’den Dagalo’ya yardım

Sudan’da geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlayan çatışmalar kısa ateşkeslerle devam ederken, Libya’daki darbeci Halife Hater, kendisi gibi darbeye yeltenen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin lideri General Dagalo’ya yardım gönderdi.

Tahsin Han

Tüm dünyadan ateşkes sağlanması için baskılar yapılırken Libya’daki darbeci Hafter, geçmişte kendisine Sudanlı Cancavid milislerini gönderen lideri Muhammed Hamdan Dagalo’ya bir uçak dolusu silah yardımında bulundu.

Amerikan Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Libya’daki darbeci Hafter, Sudan’da darbe girişimini gerçekleştiren “Hemeti” lakaplı General Dagalo öncülüğündeki HDK’ye yardım sağlarken Mısır ise Sudan’daki General Abdulfettah Burhan liderliğindeki mevcut askeri yönetimine destek verdi.

Mısır pilot da gönderdi

Haberde, Halife Hafter’in Dagalo’nun milislerine askeri teçhizat yüklü en az bir uçak gönderdiği, Mısır’ın ise Burhan yönetimine savaş uçakları ve askeri pilot sağladığı belirtildi. Sudan ordusundan bir yetkili, Mısır’a ait bir savaş uçağının pazartesi günü cunta karşıtı Hızlı Destek Kuvvetleri kontrolündeki mühimmat deposunu imha ettiğini ileri sürdü. Libya’daki darbe girişiminde Hafter’e destek veren Mısır’ın Hafter’in bu tutumuna karşı nasıl bir tepki vereceği merak konusu.
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